Новак - Тофану: Я езжу на своем дизтопливе, а вы — на государственном.

Премьер-министр Василий Тофан заявил депутату Григоре Новаку, что проверил, на каком автомобиле тот ездит: «У вас Toyota Land Cruiser 200, который, по моим расчетам, расходует около 20 литров на 100 километров», пишет bani.md

Новак тут же ответил: «Я, господин премьер-министр, езжу на своем дизтопливе, а вы — на государственном».

Тофан продолжил спор, доказывая, что снижение акцизов больше всего выгодно именно владельцам автомобилей с большим расходом топлива.

«Я допускаю, что мы могли бы рекомендовать отменить часть НДС или акциза, чтобы снизить цены на заправках, но это непростое решение, потому что оно означало бы перераспределение средств от более бедных людей, у которых нет автомобилей, к тем, у кого они есть. Чем больше автомобиль — например BMW с двигателем 5 литров, — тем больше он выиграет от снижения НДС и акциза. За это заплатят люди без автомобилей», — пояснил Василий Тофан.