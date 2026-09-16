В Румынии сохранят скидку 25% на акциз на дизтопливо до конца сентября.

Министерство финансов Румынии решило сохранить скидку в размере 25% на период с 16 по 30 сентября 2026 года.

«Мера продолжает действие, примененное в первой половине сентября, когда снижение акциза также составляло 25%, и отражает сохранение давления на рынке топлива. Механизм корректируется в зависимости от динамики международных котировок и цен на автозаправочных станциях с целью ограничить их влияние на население и экономику», — говорится в сообщении ведомства, сообщает Euronews.

Мера направлена на ограничение цепного эффекта роста затрат на топливо, особенно в сфере транспорта и логистики, что напрямую влияет на расходы в экономике и цены на потребительские товары. Механизм, введенный Законом №162/2026, работает динамично — показатели рынка пересматриваются каждые две недели.



