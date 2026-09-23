Никушор Дан в ООН: Молдова — вторая наиболее пострадавшая от войны страна.

Румыния вновь заявила о своей поддержке Республики Молдова. Об этом президент Румынии Никушор Дан заявил с трибуны Организации Объединенных Наций (ООН).

Он отметил, что Бухарест продолжит поддерживать устойчивость нашей страны перед последствиями войны в Украине и давлением, с которым она сталкивается, передает moldpres.md

В своем выступлении в среду, 23 сентября, на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Никушор Дан заявил, что Республика Молдова является «второй наиболее пострадавшей страной» от войны в Украине. По его словам, Молдова сталкивается с последствиями экономического шока, вызванного войной, а также с гибридной кампанией, включающей дезинформацию, энергетическое давление и попытки дестабилизации демократических институтов.

«Румыния продолжит поддерживать способность нашего соседа, Республики Молдова, второй наиболее пострадавшей от этой войны страны, противостоять вызовам. Она сталкивается с последствиями экономического шока, вызванного агрессией России, и с продолжающейся гибридной кампанией, включающей распространение дезинформации, энергетическое давление и попытки дестабилизации ее демократических институтов», — заявил Никушор Дан.

Никушор Дан также упомянул о расширении энергетических взаимосвязей Румынии с Украиной и Республикой Молдова на фоне перебоев с энергоснабжением в регионе.

В своем выступлении глава румынского государства также затронул влияние войны в Украине на региональную и европейскую безопасность. Он предупредил, что угроза со стороны России не ограничивается Украиной, упомянув в этом контексте кибератаки, кампании по дезинформации, акты саботажа и нарушения работы критической инфраструктуры.

Никушор Дан также упомянул о сотрудничестве Румынии с Болгарией и Турцией для укрепления безопасности в Черном море, в том числе посредством мер по противодействию рискам, связанным с морскими минами. Кроме того, Румыния и Болгария намерены создать хаб морской безопасности.

Президент Румынии также примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Украине.