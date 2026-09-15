Президент Румынии: Война в Украине может продлиться как минимум ещё год.

Несмотря на усиливающееся экономическое давление на Россию и способность Украины наносить удары по российской территории, Москва, говорит Никушор Дан, не проявляет готовности к переговорам.

«Мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится как минимум еще год, два», - предупреждает он, передает euronews.com

Поскольку Румыния граничит с Украиной, Дан настаивает на сохранении американских войск в Европе на фоне продолжающегося пересмотра военного присутствия США на континенте.

Дан также подтвердил, что Румыния получила первый транш из оборонного фонда ЕС в размере 2,5 млрд евро, предназначенного для закупок вооружений.