15 Сентября 2026, 20:58
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Президент Румынии: Война в Украине может продлиться как минимум ещё год.
Президент Румынии: Война в Украине может продлиться как минимум ещё год
Несмотря на усиливающееся экономическое давление на Россию и способность Украины наносить удары по российской территории, Москва, говорит Никушор Дан, не проявляет готовности к переговорам.
«Мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится как минимум еще год, два», - предупреждает он, передает euronews.com
Поскольку Румыния граничит с Украиной, Дан настаивает на сохранении американских войск в Европе на фоне продолжающегося пересмотра военного присутствия США на континенте.
Дан также подтвердил, что Румыния получила первый транш из оборонного фонда ЕС в размере 2,5 млрд евро, предназначенного для закупок вооружений.