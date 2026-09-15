theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
euronews.com logoeuronews
15 Сентября 2026, 20:58
4 064
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Президент Румынии: Война в Украине может продлиться как минимум ещё год

Несмотря на усиливающееся экономическое давление на Россию и способность Украины наносить удары по российской территории, Москва, говорит Никушор Дан, не проявляет готовности к переговорам.

Президент Румынии: Война в Украине может продлиться как минимум ещё год.
Президент Румынии: Война в Украине может продлиться как минимум ещё год.

«Мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится как минимум еще год, два», - предупреждает он, передает euronews.com

Поскольку Румыния граничит с Украиной, Дан настаивает на сохранении американских войск в Европе на фоне продолжающегося пересмотра военного присутствия США на континенте. 

Дан также подтвердил, что Румыния получила первый транш из оборонного фонда ЕС в размере 2,5 млрд евро, предназначенного для закупок вооружений.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
euronews.com logoeuronews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте