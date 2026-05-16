Мунтяну связал упрощенное гражданство РФ для Приднестровья с дефицитом солдат на фронте.

Комментируя новый указ Путина, премьер-министр Александр Мунтяну предупредил жителей Левобережья о рисках призыва в вооруженные силы РФ, назвав российский паспорт «документом страны-агрессора» и призвав граждан «включить мозги», передает rupor.md

Глава кабмина прокомментировал новый указ президента России, который вводит упрощенный порядок приема в гражданство РФ для жителей Приднестровья. Накануне Москва разрешила дееспособным совершеннолетним жителям Левобережья получать российские паспорта без обязательного соблюдения ряда стандартных требований, включая сдачу тестов на знание русского языка и истории России.

Мунтяну подчеркнул, что получение таких документов несет в себе прямые угрозы для жителей региона, а сам российский паспорт теряет свой прежний международный статус: «Российский паспорт становится документом страны-агрессора, которую больше не принимают в цивилизованном обществе».

Отвечая на вопрос о возможной дипломатической реакции и вызове посла РФ в Кишиневе для дачи объяснений, премьер отметил, что правительство обсуждает варианты действий, но признал низкую эффективность таких мер. Он напомнил, что дипломата уже неоднократно вызывали, в том числе из-за падения нарушавших воздушное пространство Молдовы дронов, однако ответы Москвы всегда оставались «крайне агрессивными». В качестве примера деструктивных действий России Мунтяну привел недавний удар по жилому дому в Киеве, где погибли более двадцати мирных жителей и трое детей.

По мнению главы кабмина, реальные цели нового указа Кремля лежат исключительно в военной плоскости и связаны со стремлением Москвы восполнить потери на фронте: «Если посмотреть на темпы набора контрактников и мобилизации в России, то показатели падают, в то время как потери российской армии становятся все масштабнее. Я думаю, что для них это в некотором смысле способ привлечь как можно больше солдат в ряды вооруженных сил РФ».

В связи с этим Александр Мунтяну обратился к населению Приднестровского региона с призывом объективно оценить риски:

«Мы призываем их подумать и, что называется, включить мозги. Это сейчас самое главное. Заканчивается то время, когда можно было бесплатно пользоваться благами сразу с нескольких сторон. Мы призываем их спуститься на землю».

Он напомнил, что жители Приднестровья сегодня в полной мере пользуются молдавскими социальными и медицинскими услугами, в связи с чем региону необходимо глубже интегрироваться в правовое и экономическое поле Республики Молдова. Налоговые нововведения Кишинева, по словам премьера, вызывают резкую критику со стороны официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и других инструментов пропаганды, однако требования властей Молдовы абсолютно справедливы, особенно к гражданам, имеющим молдавские паспорта по праву рождения.

«Наш паспорт дает не только право безвизового въезда в Европу, но и налагает определенные обязанности. И первая обязанность — это уплата налогов, а также социальных и медицинских взносов», — резюмировал Александр Мунтяну.

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок приема в гражданство Российской Федерации для жителей Приднестровья. Документ распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в регионе.