Мунтяну посетил районы, пострадавшие от ливней: Причинен значительный ущерб, есть погибший.

Глава правительства заверил, что власти оценят весь причиненный ущерб и примут меры для поддержки общин, чтобы люди как можно скорее смогли вернуться к нормальной жизни, передает moldpres.md

Александру Мунтяну на месте пообщался с людьми, чьи хозяйства пострадали от паводка, а также с командами, которые работают на местах для ликвидации последствий непогоды. Он подчеркнул, что это сложная ситуация для многих семей и что необходимы оперативные меры для помощи гражданам.

«Сегодня я побывал в Каларашском районе, в населенных пунктах, пострадавших от сильных дождей и паводков, в том числе в Бравиче и Хыржауке. Я поговорил с людьми, хозяйства которых были затоплены, а дороги повреждены, а также с командами, которые работают на месте. К сожалению, причинен значительный ущерб, есть и один погибший. Это тяжелая ситуация для многих семей, сейчас самое важное — быть рядом с людьми и оперативно вмешиваться там, где это необходимо», — заявил премьер.

Он отметил, что спасатели, полицейские, местные власти и оперативные бригады непрерывно работают над откачкой воды, обеспечением безопасности в зонах риска и оказанием помощи пострадавшим.

От проливных дождей последних суток серьезно пострадали десятки населенных пунктов Республики Молдова, особенно в Каларашском и Унгенском районах. Были разрушены дороги, заблокированы поезда, затоплены частные хозяйства. Плотина в Хыржауке не выдержала напора воды и прорвалась, затопив соседние населенные пункты. Движение трех поездов было временно остановлено, однако властям удалось восстановить сообщение, все пассажиры добрались до места назначения в безопасности. Ряд населенных пунктов остался без электроснабжения, ведутся непрерывные работы по стабилизации системы.

В этих условиях президент Майя Санду распорядилась обеспечить непрерывные и оперативные вмешательства для помощи гражданам в пострадавших общинах. Глава государства потребовала от правительства и ответственных министерств принять все необходимые меры, оценить ущерб и предоставить поддержку там, где это требуется.