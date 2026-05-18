radiomoldova
18 Мая 2026, 10:35
8 930
Молдова вручила ноту протеста послу России из-за незаконного пролёта дрона

Министерство иностранных дел Молдовы 18 мая вызвало посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Озерова после нарушения воздушного пространства страны беспилотным летательным аппаратом, который незаконно пересёк госграницу 13 мая.

Во время встречи молдавская сторона вручила дипломату ноту протеста в связи с «серьёзным и недопустимым нарушением суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», подчеркнув, что подобные инциденты представляют угрозу безопасности граждан и региональной стабильности, сообщает Radio Moldova.

В МИД потребовали официальных объяснений и вновь подчеркнули необходимость строгого соблюдения воздушного пространства Республики Молдова в соответствии с нормами международного права, говорится в сообщении ведомства.

Олег Озеров покинул здание МИД, не сделав никаких заявлений.

Напомним, 13 мая, начиная с 16:00, беспилотник несанкционированно пересёк воздушное пространство Молдовы, пролетев с севера на юг — от Окницы до Хынчешт. Власти активировали системы мониторинга и временно ограничили авиасообщение на севере страны.

Ранее, 8 мая, в 09:35, другой беспилотник также незаконно пересёк воздушное пространство Молдовы. Его первоначально зафиксировала Служба воздушных операций Национальной армии в районе села Валя-Пержей Тараклийского района. Тогда воздушное пространство страны также было временно закрыто.

С начала войны, развязанной Россией против Украины, воздушное пространство Молдовы десятки раз подвергалось незаконным пролётам, которые каждый раз осуждались властями в Кишинёве.

Некоторые беспилотники падали на поля, в сады и на крыши домов, часть из них была оснащена взрывчаткой. Одни дроны взрывались при ударе о землю, другие были обезврежены и подорваны контролируемым способом правоохранительными органами.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
