Молдова сохраняет высокие темпы реализации реформ.

Сегодня, 24 сентября, в Кишиневе состоялось первое заседание Комитета по мониторингу реализации Программы реформ и роста.

Сопредседателями заседания от Европейской комиссии выступили директор по восточному соседству и институциональному укреплению Генерального директората по вопросам соседства и расширения Еврокомиссии Адриен Кирали, а от Республики Молдова – генеральный секретарь правительства и национальный координатор Программы реформ и роста Алексей Бузу, передает noi.md

Участники обсудили прогресс и проблемы, связанные с реализацией реформ и инвестиций в рамках Плана роста, запущенного весной 2025 года. Республика Молдова согласилась с важностью сохранения высоких темпов реализации реформ, а также обеспечения надлежащего бюджетирования, мониторинга и отчетности в соответствии с высочайшими стандартами прозрачности.

Также обсуждались дополнительные меры по наращиванию инвестиций через Платформу инвестиций для соседства. Стороны также согласились с важностью сильной стратегической и политической координации и наращивания институционального потенциала, в том числе среди организаций гражданского общества, для обеспечения своевременного выполнения обязательств по реформам. Инклюзивность имеет решающее значение для дальнейшего ускорения реформ, способствующих экономическому росту.

«План роста — это крупнейший пакет экономической поддержки Республики Молдова и самая всеобъемлющая программа реформ в истории страны. Это беспрецедентная возможность, которую мы не можем упустить.

Нам необходимо поддерживать темпы реформ и одновременно ускорять реализацию инвестиционных проектов, чтобы в полной мере использовать потенциал этого Плана», — заявил генеральный секретарь правительства и национальный координатор Механизма реформ и роста Алексей Бузу.

«Молдова находится в авангарде стран-кандидатов по реализации Плана роста, с уровнем обязательств более 90%. Это замечательный результат, и сейчас самое важное — сохранить этот темп. Следующие шесть месяцев будут решающими, предстоит достичь многих важных результатов, и необходимо также уделять больше внимания ускорению инвестиций. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку», — заявила Адриенн Кирали, директор по Восточному соседству и Турции Генерального директората Европейской комиссии по вопросам расширения и Восточного соседства.

В ближайшие дни Комиссия опубликует официальную оценку реформ, которые должны были быть завершены к июню 2026 года, и в начале октября 2026 года выделит средства, связанные с достигнутыми результатами.