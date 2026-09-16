В Молдове госслужащим отменят дополнительные дни отпуска с 2027 года.

Дополнительные дни отпуска, предоставляемые государственным служащим в зависимости от стажа работы, будут отменены.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что власти сохраняют намерение отказаться от этих дополнительных дней, сообщает omniapres.md

«Мы и ранее заявляли, что как минимум для государственных служащих сократим или отменим дополнительные отпуска, поскольку на разных этапах разные категории профессий получили определенные дополнительные дни отпуска за стаж работы», — заявила Наталья Плугару в эфире Radio Moldova.

Министр уточнила, что реформа отпусков идет по ранее объявленному плану и новые правила должны начать применяться с начала следующего года.

«То есть мы остаемся на том пути, который предложили, и с 1 января перейдем на новые правила», — сказала Плугару.

Реформа режима отпусков была представлена Министерством труда в июне. Согласно проекту, с 1 января 2027 года ежегодный отпуск будет исчисляться в рабочих, а не календарных днях. Для обычных работников 28 календарных дней будут заменены 22 рабочими днями, а для государственных служащих, в том числе имеющих специальный статус, 35 календарных дней превратятся в 28 рабочих дней.

Отдельно проект предусматривает отмену дополнительных дней отпуска за стаж работы для государственных служащих, военнослужащих, полицейских, прокуроров, судей и других категорий работников государственного сектора. В настоящее время эти дополнительные дни могут увеличивать ежегодный отпуск на 15–20 дней в зависимости от профессиональной категории.

В то же время власти уточнили, что дни отпуска, уже накопленные до конца 2026 года, не будут потеряны.