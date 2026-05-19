deschide
19 Мая 2026, 13:09
15 600
Метсола - Санду: Ваше лидерство формирует будущее Европы

Председатель Европейского парламента поздравила президента Молдовы Майю Санду с получением Европейского ордена за заслуги — награды, присуждённой за вклад в продвижение европейских ценностей и укрепление европейского проекта.

По словам европейского чиновника, лидерство Майи Санду влияет не только на будущее Республики Молдова, но и на будущее всей Европы, сообщает deschide.md

«Сегодня для нас тоже большая честь отметить ваше лидерство, вручив Европейский орден за заслуги. Я имела возможность наблюдать вашу смелость, ясность и решимость на протяжении этих лет. Ваше лидерство формирует не только Республику Молдова, но и будущее всей Европы», — заявила Метсола.

В свою очередь, президент Майя Санду выразила глубокую благодарность за присуждение награды, подчеркнув, что эта честь принадлежит гражданам Молдовы — тем, кто выбрал европейский путь на выборах и защищал это решение, когда это было непросто.

Европейский орден за заслуги присуждается лицам, внесшим значительный вклад в европейскую интеграцию или в продвижение и защиту ценностей, закреплённых в европейских договорах. Его цель — вдохновлять будущие поколения, подчёркивая гражданское мужество и приверженность европейским идеалам.

Награда была учреждена в честь 75-й годовщины Декларации Шумана, положившей начало европейскому единству. Это первая европейская награда такого типа, учреждённая институтами ЕС, которая дополняет национальные ордена и знаки отличия, признавая усилия по укреплению Европы в целом.

Среди награждённых — действующие и бывшие лидеры государств и правительств Европы, включая президента Украины Владимира Зеленского, бывшего польского лидера Леха Валенсу и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.


