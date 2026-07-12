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rupor.md logorupor
12 Июля 2026, 16:45
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Мэр Кишинева требует закрыть мусорный полигон в Бачой из-за угрозы экокатастрофы

Мэр столицы Ион Чебан обвинил правительство Молдовы и правящую партию «Действие и солидарность» (PAS) в умышленном игнорировании работы нелегального мусорного полигона в коммуне Бачой.

Мэр Кишинева требует закрыть мусорный полигон в Бачой из-за угрозы экокатастрофы.
Мэр Кишинева требует закрыть мусорный полигон в Бачой из-за угрозы экокатастрофы.

По словам градоначальника, масштабная свалка функционирует бесконтрольно, отравляет окружающую среду и напрямую угрожает здоровью местных жителей, передает rupor.md

В ходе прямой трансляции Чебан продемонстрировал горы мусора, объем которых, по его оценкам, уже исчисляется сотнями тысяч тонн. Мэр подчеркнул, что объект абсолютно не огражден: там полностью отсутствуют охрана, противопожарные меры и системы очистки токсичного фильтрата. На кадрах отчетливо видно, что в некоторых частях полигона уже сейчас тлеют очаги задымления.

«Ситуация здесь критическая. Если этот массив отходов вспыхнет по-настоящему, последствия для всего региона будут катастрофическими», — заявил мэр Кишинева.

Чебан открыто обвинил депутатов, министров и других высокопоставленных лиц от PAS в коррупции и «крышевании» коммерческой структуры, которая занимается незаконным вывозом мусора на этот участок. Он официально квалифицировал происходящее как «экологическую катастрофу» и потребовал от руководства страны, министерства окружающей среды и местных властей немедленно вмешаться, потушить тлеющие очаги и закрыть опасный объект.

На данный момент представители правительства, министерства окружающей среды и партии PAS никак не отреагировали на жесткие обвинения со стороны столичного градоначальника.


Источник
rupor.md logorupor
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