theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
17 Мая 2026, 16:14
10 445
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Либеральная партия требует отставки руководства TRM после голосования жюри на Eurovision

Либеральная партия раскритиковала оценки, выставленные жюри РМ представительнице Румынии в финале Eurovision 2026.

Либеральная партия требует отставки руководства TRM после голосования жюри на Eurovision.
Либеральная партия требует отставки руководства TRM после голосования жюри на Eurovision.

Партия потребовала отставки руководства компании Teleradio-Moldova (TRM), обвинив учреждение в нанесении ущерба имиджу страны и игнорировании мнения зрителей, передает stiri.md

В заявлении, опубликованном 17 мая, партия утверждает, что присуждение Румынии всего трех баллов со стороны жюри стало «пощечиной» как для Румынии, так и для граждан Республики Молдова, «которые чувствуют себя румынами».

Реакция Либеральной партии последовала после того, как молдавское жюри присудило Румынии лишь три балла в финале Eurovision-2026.

Либералы подчеркнули, что зрители из Республики Молдова отдали максимальные 12 баллов представительнице Румынии Александре Кэпитэнеску и назвали решение жюри «политическим голосованием и голосованием между соседями».

«Даже в период, когда у власти были коммунисты, такого не происходило. Республика Молдова почти всегда присуждала Румынии 12 баллов», — говорится в заявлении партии.

Либеральная партия заявляет, что разница между голосованием публики и жюри вызвала недовольство в Румынии, и потребовала обнародовать список членов жюри.

Также партия требует отставки руководства общественной компании Teleradio-Moldova, ответственной за организацию участия Республики Молдова в Eurovision.

В заявлении либералы раскритиковали и тот факт, что жюри Республики Молдова не присудило Украине ни одного балла.

«Соседи всегда поддерживают друг друга, а жюри Республики Молдова саботировало желание граждан Республики Молдова», — заявляет партия.

Решение молдавского жюри присудить Румынии только три балла вызвало волну критики в социальных сетях. Несколько журналистов и общественных деятелей потребовали объяснений от TRM и раскритиковали разницу между оценками жюри и голосованием зрителей.

В финале Eurovision-2026 Румыния заняла 3-е место, набрав 296 баллов, из которых 232 были получены от зрителей.

Республика Молдова, представленная Satoshi с песней «Viva, Moldova!», заняла 8-е место, набрав 226 баллов.

Жюри Республики Молдова присудило максимальные 12 баллов Польше, 10 баллов Израилю, 8 баллов Греции, 3 балла Румынии и ни одного балла Украине.

Жюри Румынии, в свою очередь, присудило Республике Молдова 10 баллов.

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте