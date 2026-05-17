Либеральная партия требует отставки руководства TRM после голосования жюри на Eurovision.

Партия потребовала отставки руководства компании Teleradio-Moldova (TRM), обвинив учреждение в нанесении ущерба имиджу страны и игнорировании мнения зрителей, передает stiri.md

В заявлении, опубликованном 17 мая, партия утверждает, что присуждение Румынии всего трех баллов со стороны жюри стало «пощечиной» как для Румынии, так и для граждан Республики Молдова, «которые чувствуют себя румынами».

Реакция Либеральной партии последовала после того, как молдавское жюри присудило Румынии лишь три балла в финале Eurovision-2026.

Либералы подчеркнули, что зрители из Республики Молдова отдали максимальные 12 баллов представительнице Румынии Александре Кэпитэнеску и назвали решение жюри «политическим голосованием и голосованием между соседями».

«Даже в период, когда у власти были коммунисты, такого не происходило. Республика Молдова почти всегда присуждала Румынии 12 баллов», — говорится в заявлении партии.

Либеральная партия заявляет, что разница между голосованием публики и жюри вызвала недовольство в Румынии, и потребовала обнародовать список членов жюри.

Также партия требует отставки руководства общественной компании Teleradio-Moldova, ответственной за организацию участия Республики Молдова в Eurovision.

В заявлении либералы раскритиковали и тот факт, что жюри Республики Молдова не присудило Украине ни одного балла.

«Соседи всегда поддерживают друг друга, а жюри Республики Молдова саботировало желание граждан Республики Молдова», — заявляет партия.

Решение молдавского жюри присудить Румынии только три балла вызвало волну критики в социальных сетях. Несколько журналистов и общественных деятелей потребовали объяснений от TRM и раскритиковали разницу между оценками жюри и голосованием зрителей.

В финале Eurovision-2026 Румыния заняла 3-е место, набрав 296 баллов, из которых 232 были получены от зрителей.

Республика Молдова, представленная Satoshi с песней «Viva, Moldova!», заняла 8-е место, набрав 226 баллов.

Жюри Республики Молдова присудило максимальные 12 баллов Польше, 10 баллов Израилю, 8 баллов Греции, 3 балла Румынии и ни одного балла Украине.

Жюри Румынии, в свою очередь, присудило Республике Молдова 10 баллов.