Кожухарь об убийстве в Магдачештах: Будут установлены ответственные лица.

«Уголовный процесс — это не только отставка. Я твердо убежден, что по завершении этапа уголовного расследования будут установлены и ответственные лица», - отметил Кожухарь.

Об этом заявил министр юстиции Владислав Кожухарь, комментируя трагический случай в Магдачештах, пишет agora.md

Чиновник также сообщил, что Министерство юстиции начало внутреннее расследование в связи со случаем в Магдачештах, однако оно было приостановлено на время проведения уголовного расследования.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности лицом, занимающим ответственную государственную должность, при исполнении служебных обязанностей.

Кожухарь также заявил, что на данном этапе власти сосредоточили усилия на изменении процедур и объединении информационных систем. Кроме того, был увеличен бюджет на оснащение системы средствами электронного мониторинга.

47-летний мужчина, которого вместе с супругой нашли мертвым в их доме в Магдачештах Криулянского района, находился под действием ограничительного предписания, запрещавшего ему приближаться к женщине.

3 сентября премьер-министр Василе Тофан объявил о пяти «срочных» мерах, которые власти намерены принять после случая в Магдачештах.

«Убийство, совершенное агрессором, в отношении которого действовало защитное предписание, — это серьезный случай», — заявил премьер.

В настоящее время под электронным мониторингом находятся более 350 человек. Из них 190, то есть более половины, — семейные агрессоры. Эти данные представил министр юстиции Владислав Кожухарь, признавший в контексте убийства в Криулянском районе, что система мониторинга «не смогла обеспечить жертве необходимую защиту».