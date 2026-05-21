theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
21 Мая 2026, 13:48
31 572
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Костюк потянул микрофон Гросу после запрета на выступление

Скандал произошел в парламенте после того, как депутату "Демократии дома" Александру Вершинину запретили выступать на трёх пленарных заседаниях.

Костюк потянул микрофон Гросу после запрета на выступление.
Костюк потянул микрофон Гросу после запрета на выступление.

Решение было объявлено спикером парламента Игорем Гросу после инцидента на заседании 7 мая, когда Вершинин использовал выражение «полезные идиоты» в адрес депутатов фракции PAS и отказался приносить публичные извинения.

Аналогичное ограничение затронуло и депутата Василе Костюка из той же фракции. Он также был лишён права слова после того, как поддержал заявления Вершинина, сообщает agora.md

Несмотря на это, Костюк остался у центральной трибуны и продолжил выступление параллельно с другим депутатом.

В какой-то момент Костюк потянул за микрофон Гросу, отказавшись покинуть трибуну парламента.

Свое недовольство депутаты "Демократии дома" продолжили выражать в холлах парламента. 

«Позор! Всем вам придёт очередь!» — скандировали депутаты.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте