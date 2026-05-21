21 Мая 2026, 13:48
Костюк потянул микрофон Гросу после запрета на выступление
Скандал произошел в парламенте после того, как депутату "Демократии дома" Александру Вершинину запретили выступать на трёх пленарных заседаниях.
Решение было объявлено спикером парламента Игорем Гросу после инцидента на заседании 7 мая, когда Вершинин использовал выражение «полезные идиоты» в адрес депутатов фракции PAS и отказался приносить публичные извинения.
Аналогичное ограничение затронуло и депутата Василе Костюка из той же фракции. Он также был лишён права слова после того, как поддержал заявления Вершинина, сообщает agora.md
Несмотря на это, Костюк остался у центральной трибуны и продолжил выступление параллельно с другим депутатом.
В какой-то момент Костюк потянул за микрофон Гросу, отказавшись покинуть трибуну парламента.
Свое недовольство депутаты "Демократии дома" продолжили выражать в холлах парламента.
«Позор! Всем вам придёт очередь!» — скандировали депутаты.