Костюк потянул микрофон Гросу после запрета на выступление.

Решение было объявлено спикером парламента Игорем Гросу после инцидента на заседании 7 мая, когда Вершинин использовал выражение «полезные идиоты» в адрес депутатов фракции PAS и отказался приносить публичные извинения.

Аналогичное ограничение затронуло и депутата Василе Костюка из той же фракции. Он также был лишён права слова после того, как поддержал заявления Вершинина, сообщает agora.md

Несмотря на это, Костюк остался у центральной трибуны и продолжил выступление параллельно с другим депутатом.

В какой-то момент Костюк потянул за микрофон Гросу, отказавшись покинуть трибуну парламента.

Свое недовольство депутаты "Демократии дома" продолжили выражать в холлах парламента.