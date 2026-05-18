unimedia
18 Мая 2026, 20:18
20 560
Костюк о выборах в Оргееве: Снимите ещё трёх кандидатов — и победите

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк прокомментировал результаты местных выборов в муниципии Оргеев, назвав их «политической катастрофой» для правящей партии.

«Катастрофа в Оргееве! Босс, большой босс, глава PAS — у меня есть предложение и решение, как партии выиграть выборы. Срочно снимите ещё троих — у вас же есть Постикэ, волшебник из ЦИК. Нужно убрать Адашана, Мемет и Ансарова — и тогда выйдете во второй тур. Так покажете, какая у вас “крепкая демократия”», — заявил Костюк, сообщает unimedia.info

Он также раскритиковал уровень поддержки PAS в Оргееве.

«Поздравляю адекватных жителей Оргеева — вы показали PAS их место, в мусорке», — добавил Василе Костюк.

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты новых местных выборов мэра Оргеева. Лучший результат показал независимый кандидат Рамиз Ансаров, набравший 2 020 голосов (23,14%). Второе место занял кандидат от партии «Лига городов и коммун» Серджиу Ага — 1 705 голосов (19,53%), за ним следует независимый кандидат Василе Адашан — 1 623 голоса (18,59%).

Независимый кандидат Диана Мемет получила 1 341 голос (15,36%), а кандидат от PAS Серджиу Станчу — 1 311 голосов (15,02%).

2 мая ЦИК аннулировал регистрацию Виктора Перцу — кандидата от партии «Демократия дома», сославшись на признаки возможного скрытого электорального блока между его партией и признанной неконституционной партией «Шор». Тогда Костюк заявил, что «PAS устраняет неудобных кандидатов».

7 мая суд Оргеева отменил решение ЦИК об исключении Перцу из избирательной гонки, однако позже Апелляционная палата отменила это решение.

15 мая Высшая судебная палата окончательно исключила Виктора Перцу из предвыборной гонки за пост мэра Оргеева — за два дня до голосования.

