Infotag.md logoInfotag
22 Мая 2026, 07:54
Костюк о соглашении с МВФ: Доказательство полной несостоятельности властей

Председатель партии «Демократия дома» Василе Костюк считает, что достигнутое правительством соглашение с МВФ о новой программе - «провал» властей и их «неспособность самостоятельно управлять страной».

По его словам, соглашение с Фондом не содержит ничего нового, передает infotag.md

«Там требуется сократить излишние административные расходы, сократить дефицит бюджета. Но это соглашение фактически означает переход Молдовы под внешнее управление. Потому что власти не могут вовремя сами осуществлять необходимые меры: в области поддержки бизнеса, в области кредитования. И для того, чтобы Молдова не превратилась в банкрота, внешние партнеры, в том числе МВФ, вынуждены вмешаться. Потому что это проще, чем вытаскивать им затем страну из банкротства», - считает депутат.

По его словам, правительство должно публично признать свой провал в финансово-экономической политике.

«Самое главное в этом соглашении, то, что зарплаты бюджетникам не будут увеличивать в ближайшее время. Где Мунтяну, которого нам представляли как одного из лучших экономистов? Где обещанные им инвестиции? Где взять деньги на покрытие дефицита? После выборов властями соблюдается режим стратегического молчания. Денег нет, но вы держитесь», - сыронизировал Костюк.

Выход из ситуации он видит в смене правительства, приходе премьера, который в состоянии «принимать непопулярные решения».

Источник
Infotag.md logoInfotag
