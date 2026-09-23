Корнелиу Дудник и Александр Стояногло первыми подали документы для участия в выборах башкана.

Бывший депутат-демократ Корнелиу Дудник и депутат фракции «Альтернатива» Александр Стояногло подали документы для регистрации инициативных групп, которые будут поддерживать их как независимых кандидатов на должность башкана.

Они стали первыми претендентами, которые официально начали процедуру участия в выборах 15 ноября, передаёт ipn.md

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, инициативная группа в поддержку Корнелиу Дудника уже зарегистрирована, и ему были выданы подписные листы. Члены группы могут начать сбор необходимых подписей для последующей подачи заявления о регистрации в качестве кандидата.

Александр Стояногло в среду подал заявление и необходимые документы для регистрации инициативной группы. После её регистрации члены группы смогут начать сбор подписей в поддержку его кандидатуры.

Для регистрации в избирательной гонке на должность башкана независимые кандидаты должны представить от 1 500 до 2 250 подписей, собранных как минимум в половине населённых пунктов Гагаузии. В случае женщин-кандидатов необходимое минимальное количество подписей сокращается вдвое.

Документы для регистрации кандидатов на должность башкана могут быть поданы до 6 октября.