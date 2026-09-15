Учителей из других районов привлекают в школы Гагаузии из-за нехватки кадров.

В школах Гагаузии не хватает учителей. Власти автономии сообщили Министерству образования о десятках вакантных мест, однако закрыть их все пока не удалось.

Некоторые учителя работают по совместительству. Кроме того, школы ищут специалистов из других районов или нанимают пенсионеров. Больше всего не хватает педагогов по предметам, которые преподаются на румынском языке, пишет moldova1.md

Лицей им. Михаила Чакира в Чадыр-Лунге привлек несколько педагогов из других районов. Среди них Виолета Харуца - учительница начальных классов с 15-летним стажем. Она приезжает на работу из села Башкалия Бессарабского района.

"В классе 25 учеников, которые не знают румынского языка, но постепенно у нас всё получится. Здесь я работаю первый год, каждое утро езжу на своей машине, дорога занимает около 50 минут", - сказала учитель начальных классов Виолетта Харуца.

Людмила Желева преподает в этом лицее химию. На уроки она едет из села Валя-Пержей: "Приезжаю в Чадыр-Лунгу, чтобы преподавать химию на румынском языке в седьмом классе. Еду на своей машине, а школа компенсирует расходы на дорогу".

"У нас есть учителя, которые приезжают на работу из Бессарабки и Тараклийского района. Мы компенсируем им транспортные расходы, однако такая ситуация всё же создает неудобства для педагогического коллектива", - говорит директор лицея им. М.Чакира Валентина Чеботарь.

В небольшой гимназии села Гайдар учатся 154 ученика и перед началом учебного года тоже не хватало учителей. Проблему удалось решить лишь временно.

"Это достаточно серьезная проблема. Мы обратились к учителям, вышедшим на пенсию. С теми, кто согласился работать заключаем контракты на один год. Таким образом нам удалось обеспечить преподавание математики и физики. Что касается румынского языка, то мы привлекли наших собственных педагогов, имеющих специализацию по румынскому и английскому языкам. Упомянутый учитель уже имеет большую нагрузку по английскому языку, но она также возьмет на себя несколько дополнительных уроков румынского в начальных классах", - говорит директор гимназии Надежда Кочанжи.

По данным Главного управления образования Гагаузии, в школах автономии остаются вакантными около 30 мест. Больше всего нужны учителя математики, педагоги по румынскому языку, а также по химии и биологии с преподаванием на румынском языке.

"По итогам первого этапа мы подали 84 заявки, и в автономию приехали 18 преподавателей. Затем начался второй этап: была подана 71 заявка, и приехали 11 преподавателей. На данный момент все вакансии в каждом учебном заведении заполнены. Это стало возможным благодаря дополнительным часам, которые возьмут на себя уже работающие преподаватели", - заявила глава Управления образования Гагаузии Наталья Кристева.

Министерство образования предлагает финансово поддержать учителей, которые готовы вести уроки на румынском языке в школах и детсадах Гагаузии. Им могут выплатить в качестве подъемных до 300 тысяч леев. Взамен учителя должны проработать в учебных заведениях автономии не менее пяти лет.