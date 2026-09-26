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realitatea.md logorealitatea
26 Сентября 2026, 16:05
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Коммунисты провели протест у здания правительства: Какое правительство, такие и счета

Члены и сторонники Партии коммунистов Республики Молдова провели флешмоб у здания правительства, выразив недовольство ситуацией в энергетическом секторе и возможным повышением тарифов на газ и тепло.

Коммунисты провели протест у здания правительства: Какое правительство, такие и счета.
Коммунисты провели протест у здания правительства: Какое правительство, такие и счета.

Участники акции пришли с плакатами с критикой действий властей. Среди лозунгов были: «Какое правительство, такие и счета», «К тарифам — вперёд, к решениям — назад» и «Господи, дай им немного ума, а то снова доведут нас до беды», передает realitatea.md

Одна из участниц акции заявила, что граждане обеспокоены ростом цен и заявлениями властей о ситуации в энергетическом секторе.

«Нам обещали хорошие времена, хорошие годы, хороших руководителей. А теперь мы думаем, кто мы такие — дошло до того, что нам остаётся молиться Богу», — сказала она.

Участница также раскритиковала отношение некоторых граждан к происходящему и призвала обратить внимание на последствия роста тарифов.

Акция проходит накануне заседания Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), которое состоится 28 сентября. На заседании планируется рассмотреть новые тарифы на природный газ и тепловую энергию.

Согласно опубликованному НАРЭ проекту, тариф на природный газ может составить 26,14 лея за кубометр с НДС против нынешних 20,30 лея. В случае утверждения новый тариф должен вступить в силу с 1 октября.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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