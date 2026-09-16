Киверь о протестах в Бендерах: Тирасполь не может решить проблемы и винит Кишинев.

По словам Киверя, в регионе, где, как он утверждает, страх, репрессии и отсутствие политических прав являются частью повседневной жизни, трудно поверить, что акции протеста были организованы свободно и спонтанно, сообщает tvrmoldova.md

«Очевидно, что они срежиссированы и организованы структурами Тирасполя», — заявил вице-премьер по реинтеграции.

Он утверждает, что де-факто администрация Тирасполя таким образом пытается скрыть проблемы, с которыми сталкиваются жители региона, и переложить ответственность на Кишинев.

При этом Киверь провел различие между жителями левобережья Днестра и структурами Тирасполя. По его словам, жители региона рассматриваются как партнеры в процессе реинтеграции, а власти Кишинева не относятся к ним как к противникам.

Заявления Валериу Киверя прозвучали после того, как 15 и 16 сентября десятки жителей Приднестровского региона протестовали возле незаконного контрольно-пропускного пункта в Бендерах против применения НДС и акцизов к нескольким категориям товаров, импортируемых экономическими агентами из Приднестровского региона.