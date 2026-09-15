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zonadesecuritate.md logozonadesecuritate
15 Сентября 2026, 10:44
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В Бендерах митингуют против введения новых налогов властями Молдовы

На этот раз участники собрались у незаконного пункта пропуска на выезде из города.

В Бендерах митингуют против введения новых налогов властями Молдовы.
В Бендерах митингуют против введения новых налогов властями Молдовы.

В руках у людей одинаковые плакаты с надписями «Нет геноциду приднестровского народа», «Приднестровье — самодостаточное государство» и «Миротворческой операции на Днестре быть», сообщает zonadesecuritate.md

Местные СМИ называют происходящее протестом против «экономического и политического давления Молдовы».

Это уже второй подобный митинг менее чем за неделю. В прошлый четверг, 10 сентября, людей собрали у ДК им. Ткаченко в Бендерах перед заседанием Объединенной контрольной комиссии (ОКК), в котором участвовал новый глава Миссии ОБСЕ в Молдове Кристофер У. Смит. Участники той акции держали в том числе такие же плакаты.

Бюро по реинтеграции тогда заявило, что протест был постановочной акцией.

При этом свободное проведение протестов в приднестровском регионе фактически запрещено. Несогласованные публичные акции и открытая критика местной администрации жестко контролируются и могут привести к преследованию. Поэтому подобные акции сложно рассматривать как независимую гражданскую инициативу.

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Источник
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