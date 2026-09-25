Киверь: Количество людей в Приднестровье, выступающих за реинтеграцию, огромное.

Вице-премьер-министр по реинтеграции Валериу Киверь считает, процесс приднестровского урегулирования должен проходить в рамках территориальной целостности Республики Молдова.

Об этом он заявил журналистам после переговоров в формате «1+1», которые состоялись накануне в Тирасполе, сообщает infotag.md

Отвечая на вопросы журналистов о проекте Декларации о приверженности мирным методам в урегулировании приднестровского конфликта, он подтвердил, что тираспольская сторона предложила такой документ.

«То, что мы не хотели подписать этот документ – абсолютная ложь. Мы предлагали свой документ на предыдущей встрече, 16 апреля. Однако тираспольская сторона отклонила его. Накануне этой встречи мы получили проект декларации. Очень хороший документ. Мы предложили его дополнить одной фразой – о том, что урегулирование приднестровского конфликта должно происходить в рамках суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова. К сожалению, это предложение не было принято», - сказал Киверь.

В свою очередь, тираспольский переговорщик Виталий Игнатьев заявил, что «представитель Молдовы пытался политизировать документ».

«Мы повторно предложили подписать декларацию, но Кишинев пытается, политизировать эту тему, вносить какие-то пункты, которые интересуют молдавскую сторону. Это неприемлемо», - сказал Игнатьев.

В то же время, оба переговорщика согласились, что встреча была достаточно конструктивной.

«Это была интересная, полезная, сложная встреча, но не очень напряженная», - сказал Киверь.

Он также ответил на вопрос журналистов о том, что, согласно опросу, каждый второй житель Приднестровья поддерживает реинтеграцию региона в состав Республики Молдова.

«Мы считаем, что гораздо больше людей на левом берегу Днестра поддерживают этот процесс. Мы не верим, что можно проводить свободные опросы в регионе, где существуют репрессии и давление на людей. Если вы выйдите в центр Тирасполя с плакатом за реинтеграцию, вы рискуете получить восемь лет тюрьмы. Мы считаем, что количество людей, выступающих за реинтеграцию – гораздо больше», - подчеркнул Киверь.

Он подчеркнул, что встреча состоялась в Тирасполе по по приглашению нового главы Миссии ОБСЕ Кристофера Смита.

«Это была третья встреча в нынешнем году. Все встречи прошли в Тирасполе. Я считаю, что нет причин не проводить следующую встречу в Кишиневе. Или – альтернативно на левом берегу, в других населенных пунктах, которые временно находятся под контролем Тирасполя», - предложил вице-премьер.

После прекращения работы формата «5+2», формат «1+1» остается единственной площадкой для диалога между Кишиневом и Тирасполем. При этом, в 2024 году состоялись три встречи в формате «1+1», в 2025 году – две, еще две прошли в 2026 году – в февраля и в апреле.

Все эти встречи проводились на территории, контролируемой администрацией Приднестровья – они прошли в офисах Миссии ОБСЕ в Тирасполе. Это связано с тем, что с середины 2024 года представитель Тирасполя Виталий Игнатьев отказывается приезжать в Кишинев. Он заявляет, что после принятия парламентом Молдовы так называемого «закона о сепаратизме», опасается ареста в Кишиневе.