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logos-press.md logologos-press
18 Сентября 2026, 13:52
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Фонд конвергенции еще не заработал, но поддержка жителям Левобережья уже оказывается

На эти цели в первой половине года направлено более 218 млн леев. Об этом сообщил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

Фонд конвергенции еще не заработал, но поддержка жителей левобережья уже оказывается.
Фонд конвергенции еще не заработал, но поддержка жителей левобережья уже оказывается.

Он отметил, что основная задача будущего фонда будет заключаться в сокращении различий в доступе к социальным услугам и возможностям для жителей восточных районов страны, пишет logos-pres.md

«При этом важно подчеркнуть – фонд не о территориях, а прежде всего о людях, их потребностях и возможностях. В первую очередь речь идет о таких сферах, как социальная защита, здравоохранение, образование и других направлениях, которые непосредственно влияют на качество жизни людей и их семей», – отметил вице-премьер.

 Напомним, Фонд конвергенции формируется за счет средств, которые будут поступать после поэтапной отмены налоговых льгот для предприятий левобережья Днестра. 

Средства, полученные от введения НДС и акцизов на импорт и продажу товаров, будут направляться на развитие инфраструктуры и социальной сферы на левом берегу. 

Применение НДС и акцизов будет осуществляться поэтапно. Первый этап будет включать следующие категории товаров: С 1 сентября 2026 года налогообложению подлежат товары не первой необходимости и предметы роскоши, в том числе алкогольные напитки, табачные изделия, икра, парфюмерия, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, жемчуг, меха, транспортные средства и др. 

После 1 января 2027 года список будет расширен за счёт включения нефтепродуктов, недрагоценных металлов, минералов и их концентратов, каолина и других видов глины и др. С 1 апреля 2027 года будут включены природный газ, электроэнергия и др.

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Источник
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