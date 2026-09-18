Фонд конвергенции еще не заработал, но поддержка жителям Левобережья уже оказывается

На эти цели в первой половине года направлено более 218 млн леев. Об этом сообщил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь.

Он отметил, что основная задача будущего фонда будет заключаться в сокращении различий в доступе к социальным услугам и возможностям для жителей восточных районов страны, пишет logos-pres.md

«При этом важно подчеркнуть – фонд не о территориях, а прежде всего о людях, их потребностях и возможностях. В первую очередь речь идет о таких сферах, как социальная защита, здравоохранение, образование и других направлениях, которые непосредственно влияют на качество жизни людей и их семей», – отметил вице-премьер.

Напомним, Фонд конвергенции формируется за счет средств, которые будут поступать после поэтапной отмены налоговых льгот для предприятий левобережья Днестра.

Средства, полученные от введения НДС и акцизов на импорт и продажу товаров, будут направляться на развитие инфраструктуры и социальной сферы на левом берегу.

Применение НДС и акцизов будет осуществляться поэтапно. Первый этап будет включать следующие категории товаров: С 1 сентября 2026 года налогообложению подлежат товары не первой необходимости и предметы роскоши, в том числе алкогольные напитки, табачные изделия, икра, парфюмерия, драгоценные металлы и камни, ювелирные изделия, жемчуг, меха, транспортные средства и др.

После 1 января 2027 года список будет расширен за счёт включения нефтепродуктов, недрагоценных металлов, минералов и их концентратов, каолина и других видов глины и др. С 1 апреля 2027 года будут включены природный газ, электроэнергия и др.