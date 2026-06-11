Кишинев защищает право молдавских солдат носить национальный флаг в зоне безопасности.

Об этом заявили члены молдавской делегации на заседании Единой контрольной комиссии, состоявшемся в четверг, 11 июня, передает deschide.md

В то же время представители Кишинева уточнили, что использование другими солдатами неутвержденных символов, в том числе знаков, связанных с военной агрессией, представляет собой отклонение от действий миротворческой миссии и законодательства Республики Молдова.

Члены молдавской делегации напомнили, что за прошедшие годы также были зафиксированы нарушения, связанные с военной символикой, проведение несанкционированных учений и присутствие российской бронетехники в зоне безопасности, включая несоблюдение протокола 2003 года об их выводе.

В этой связи делегаты Кишинева призвали к соблюдению существующих решений и скорейшему выводу бронетехники, подтвердив при этом свою приверженность сотрудничеству и стабильности в Зоне безопасности.

Еще одна тема, затронутая на заседании КУК, касалась необходимости обеспечения свободы передвижения вблизи населенного пункта Гырбовец в Новоаненском районе.

Официальные лица обратили внимание на то, что ремонтные работы на дороге к птицефабрике, начавшиеся 1 апреля, замедляются из-за движения тяжелой техники на ремонтируемом участке. Для облегчения завершения работ жители, экономические агенты и городская администрация просят использовать альтернативный маршрут, незаконно перекрытый приднестровскими сооружениями.

В этой связи делегация Республики Молдова напомнила о статье 5 Соглашения от 21 июля 1992 года, которая предусматривает устранение препятствий для передвижения товаров, услуг и людей. Таким образом, Кишинев запросил беспрепятственное движение транспортных средств соответствующих экономических агентов.