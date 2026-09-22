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unimedia.info logounimedia
22 Сентября 2026, 10:10
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Кику выдвинул условие для поддержки ЧП: зарплаты глав энергосектора должны снизиться

Депутат Ион Кику заявил, что поддержит введение чрезвычайного положения, однако предлагает скорректировать зарплаты руководителей энергетического сектора в случае повышения тарифов.

Кику выдвинул условие для поддержки ЧП: зарплаты руководителей должны снизиться.
Кику выдвинул условие для поддержки ЧП: зарплаты руководителей должны снизиться.

«На время действия ЧП зарплаты руководителей НАРЭ, Energocom, Moldovagaz, Termoelectrica и других предприятий отрасли должны снижаться ровно на столько, на сколько вырастут тарифы», — отметил бывший премьер-министр в публикации в социальных сетях, цитирует unimedia.info 

Накануне президент Майя Санду призвала ввести чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах на фоне ухудшения ситуации в этих сферах.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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