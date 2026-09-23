Депутат от PAS: Тариф на газ в Молдове, вероятно, продолжит расти.

Депутат от PAS Андриан Кептонар, отвечая на вопрос о возможной цене в 26–27 леев за кубометр, сообщил, что предпосылки для нового подорожания уже существуют.

«Судя по сообщениям министра энергетики, есть предпосылки для дальнейшего подорожания, поскольку цены на биржах и рынках растут. Газ закупался в течение года, есть определенные запасы, однако пока приобретены не все необходимые объемы — закупки продолжаются», — сказал Кептонар, сообщает rupor.md

По его словам, газ закупают небольшими партиями на постоянной основе. Такая стратегия позволяет получить среднюю закупочную цену и не делать ставку на конкретный момент, поскольку заранее предсказать движение котировок невозможно.

Ведущая спросила депутата, действительно ли новый тариф может составить 26–27 леев за кубометр и учитывает ли правительство такую стоимость при расчете компенсаций. Кептонар подтвердил, что нынешний тариф может быть повышен.

О предпосылках для дальнейшего роста цены ранее говорил и министр энергетики Дорин Жунгиету.