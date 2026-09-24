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tv8.md logotv8
26 Сентября 2026, 08:30
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Кептонар отверг идею урезать депутатские выплаты: Получаю 16 000 леев, у меня 2 детей

Сокращение государственных расходов разделило мнения депутатов, когда речь зашла об их собственных выплатах.

Кептонар отверг идею урезать депутатские выплаты: Получаю 16 000 леев, у меня 2 детей.
Кептонар отверг идею урезать депутатские выплаты: Получаю 16 000 леев, у меня 2 детей.

Василе Костюк из партии «Демократия дома» заявил, что готов отказаться от некоторых выплат, тогда как депутат PAS Андриан Кептонар считает, что экономить следует за счет других мер, сообщает tv8.md

«Двумя руками „за“. Чем это поможет? Тем, что я сделал заявление в студии? Эти несколько леев помогут людям в Кишиневе?» — спросил Василе Костюк.

В свою очередь, депутат PAS Андриан Кептонар отверг эту идею, назвав ее популистской мерой. По словам депутата, его зарплата составляет около 16 тысяч леев, а на его содержании находятся двое детей.

«Это популистская мера. На данный момент зарплата составляет 16 тысяч леев, это не та зарплата, из которой можно что-то урезать. У меня семья с двумя детьми, которых я содержу, я не нахожусь в ситуации, когда могу отказаться от части из 16 тысяч леев», — заявил Чептонар.

В то же время вице-мэр Кишинева Виктор Прутяну считает, что существуют другие способы найти финансовые ресурсы.

«Я бы не стал комментировать и выступать с такой инициативой, пока есть возможность использовать другие меры по оптимизации», — заявил Прутяну. 

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Источник
tv8.md logotv8
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