theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
17 Мая 2026, 08:12
11 907
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Карп о дроне, упавшем в Кишиневе: Это разведывательный дрон, на нем была камера

«Насколько мне известно, это был разведывательный беспилотник», - отметил Лилиан Карп.

Карп о дроне, упавшем в Кишиневе: Это разведывательный дрон, на нем была камера.
Карп о дроне, упавшем в Кишиневе: Это разведывательный дрон, на нем была камера.

Это заявление принадлежит председателю парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиану Карпу. Чиновник уточнил, что это единственная известная ему информация о беспилотнике, упавшем в центре Кишинева 28 апреля этого года, передает Телеграм-канал agora.md

Карп отметил, что в этом деле необходимы эксперты и детальное расследование.

На вопрос, был ли это беспилотник Российской Федерации, Карп ответил, что подробности предоставит прокуратура.

«На нем была видеокамера, предварительно, насколько мне известно, это разведывательный беспилотник. Информация должна поступить из прокуратуры после завершения расследования… Это займет две-три недели»,- заявил Лилиан Карп

Напомним, 28 апреля в центральном районе столицы был замечен объект, похожий на дрон, после того, как полиция получила сообщение от гражданина. По данным правоохранительных органов, жильцы многоквартирного дома были временно эвакуированы, а территория оцеплена.

Дрон находился на крыше многоквартирного дома.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте