Карп о дроне, упавшем в Кишиневе: Это разведывательный дрон, на нем была камера.

Это заявление принадлежит председателю парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Лилиану Карпу. Чиновник уточнил, что это единственная известная ему информация о беспилотнике, упавшем в центре Кишинева 28 апреля этого года, передает Телеграм-канал agora.md

Карп отметил, что в этом деле необходимы эксперты и детальное расследование.

На вопрос, был ли это беспилотник Российской Федерации, Карп ответил, что подробности предоставит прокуратура.

«На нем была видеокамера, предварительно, насколько мне известно, это разведывательный беспилотник. Информация должна поступить из прокуратуры после завершения расследования… Это займет две-три недели»,- заявил Лилиан Карп

Напомним, 28 апреля в центральном районе столицы был замечен объект, похожий на дрон, после того, как полиция получила сообщение от гражданина. По данным правоохранительных органов, жильцы многоквартирного дома были временно эвакуированы, а территория оцеплена.

Дрон находился на крыше многоквартирного дома.