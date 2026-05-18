Ион Чебан о выборах в Оргееве: PAS получила позорный удар прямо в затылок.

«PAS и их кандидат получили 14%, заняв 5-е место и едва набрав 1 000 голосов — меньше, чем на одном избирательном участке в Кишинёве. PAS получила позорный удар прямо в затылок, а люди наказали их на этих местных выборах за их провокации», — заявил Чебан на сегодняшнем заседании муниципальных служб, сообщает unimedia.info

Он обвинил PAS в «диверсиях» и вмешательстве в избирательный процесс, заявив, что в Оргееве были сняты с выборов кандидаты, которых партия считала опасными, а также использовались масштабные медийные и административные ресурсы.

«Там работала вся медийная машина PAS — так называемые инфлюенсеры, тролли, блогеры, различные лидеры мнений. В последние недели туда съехалась вся когорта PAS, всё правительство, десятки депутатов вели предвыборную кампанию. Только Майи Санду там физически не было, остальные практически все приехали поддержать кандидата PAS», — сказал Чебан.

По его словам, несмотря на значительные финансовые и медийные ресурсы, кандидат PAS набрал лишь 14% голосов.

Представители PAS пока не прокомментировали обвинения.

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные результаты новых местных выборов мэра Оргеева. Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, поэтому в городе состоится второй тур.