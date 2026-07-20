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moldpres.md logomoldpres
20 Июля 2026, 19:42
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Игорь Гросу на встрече с президентом Индии: Мы стремимся к большему количеству инвестиций

Официальный визит президента Республики Индия Драупади Мурму открывает новый этап в двусторонних отношениях и создает предпосылки для расширения экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами.

Игорь Гросу на встрече с президентом Индии: Мы стремимся к большему количеству инвестиций.
Игорь Гросу на встрече с президентом Индии: Мы стремимся к большему количеству инвестиций.

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу в ходе встречи с главой индийского государства, находящейся с первым официальным визитом в Республике Молдова, передает moldpres.md

«Этот визит открывает новый этап в отношениях между Республикой Молдова и Индией. Мы хотим большего количества инвестиций и совместных проектов в энергетике, фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве и образовании. Молдова —  небольшой рынок, но это гибкая, умная экономика, все более тесно связанная с рынком Европейского союза», — заявил председатель парламента.

В ходе дискуссий Игорь Гросу подчеркнул, что Индия является крупнейшей демократией в мире, в то время как Республика Молдова — молодая демократия, которая укрепляет свой европейский путь и развивает партнерства с государствами, разделяющими те же демократические ценности.

Глава законодательного органа отметил, что в последние годы были заложены прочные основы для углубления молдавско-индийских отношений. Среди них — открытие посольства Республики Молдова в Нью-Дели, участие индийской компании в строительстве Линии электропередачи Вулканешты–Кишинёв по результатам победы в международном тендере, а также обучение примерно 1 400 индийских студентов в университетах Республики Молдова, большинство из которых зачислены на медицинские программы.

«Убежден, что сегодняшний диалог будет продолжен конкретными проектами и более тесными связями между людьми, учреждениями и деловыми сообществами наших стран», — подвел итог Игорь Гросу.

Игорь Гросу на встрече с президентом Индии: Мы стремимся к большему количеству инвестиций

Источник
moldpres.md logomoldpres
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