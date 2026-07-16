Игнатьев: Без вмешательства ОБСЕ трудно вернуться к урегулированию отношений.

Главный приднестровский переговорщик Виталий Игнатьев заявил, что «без проактивной медиации ОБСЕ будет очень сложно вернуться к нормальной ритмичной работе в рамках молдо-приднестровского урегулирования».

Об этом он сообщил на встрече накануне в Тирасполе со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Ленком, пишет infotag.md

Игнатьев, в частности, отметил «необходимость содействия ОБСЕ в том, чтобы контакты политических представителей сторон носили практико-ориентированный характер».

Он выразил недоумение отсутствием реакции ОБСЕ на «целый ряд деструктивных шагов Кишинева, влекущих массовое нарушение прав человека и разрушение переговорного процесса». К ним он отнес намерение ввести НДС и акцизы на определенную продукцию предприятий региона, как во всей Молдове, назвав это «поборами». А создаваемый Кишиневом «фонд конвергенции» представитель Тирасполя назвал «фондом ограбления Приднестровья».

«Считаю, что посредничество ОБСЕ – это не только предоставление площадки для встреч и наблюдение за происходящими тенденциями, но также поддержка в рамках согласования общей повестки для диалога, фиксация обязательств сторон, контроль за исполнением ранее достигнутых договорённостей. Мы не начинаем переговорный процесс с чистого листа. У нас есть наработки, часть из которых пока функционирует вопреки действиям молдавской стороны. Нам бы очень не хотелось, чтобы эти последние отблески угасли, и в переговорах наступила полная темнота», - подчеркнул Игнатьев.

Согласно сообщению приднестровской стороны, Томас Ленк подтвердил готовность ОБСЕ «сделать все, чтобы помочь диалогу сторон».