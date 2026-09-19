Гросу: Правительство готовит меры, чтобы сдержать рост цен на топливо.

Соответствующая инициатива может поступить в парламент.

Об этом заявил председатель парламента Игорь Гросу, отвечая на вопрос о росте цен на бензин и дизельное топливо. По словам Гросу, власти рассматривают несколько сценариев и намерены принять меры в тех сферах, где государство может влиять на цены, пишет realitatea.md

«Сейчас правительство разрабатывает комплекс инструментов для всех сценариев. Оно также представит парламенту соответствующую инициативу. Одно можно сказать точно: там, где мы можем повлиять на ситуацию, будут приняты внутренние меры», — заявил Игорь Гросу.

При этом глава парламента уточнил, что существуют внешние факторы, которые власти Кишинева не могут контролировать, в том числе международные котировки и развитие ситуации на Ближнем Востоке.

На вопрос о том, что именно могут предусматривать меры, готовящиеся правительством, Гросу не стал раскрывать подробности, отметив, что власти пока проводят расчеты.

«Правительство сейчас проводит расчеты… Но речь идет о мерах, которые позволят замедлить темпы роста цен», — заявил Игорь Гросу.