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rupor.md logorupor
12 Сентября 2026, 12:15
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НАРЭ о подорожании топлива: Рост мировых котировок на нефтепродукты усиливает давление

За последние две недели на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и рисков для глобальных поставок нефтепродуктов котировки Platts на дизельное топливо выросли на 265 долларов за тонну, или на 20,3%.

НАРЭ о подорожании топлива: Рост мировых котировок на нефтепродукты усиливает давление.
НАРЭ о подорожании топлива: Рост мировых котировок на нефтепродукты усиливает давление.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) информирует, что значительный рост мировых котировок на нефтепродукты усиливает давление на розничные цены на топливо в Республике Молдова. Котировки на бензин увеличились на 105 долларов за тонну, или на 8,6%, пишет rupor.md

Кроме того, сообщает НАРЭ, на этой неделе зафиксирован значительный рост мировой цены на нефть марки Brent, которая превысила отметку в 107 долларов за баррель уже в третий раз за последние 10 лет. В этих условиях на период с 12-14 сентября в Молдове установлены следующие цены на топливо:

  • 33,04 лея/литр — для бензина А 95 (+27 банов);
  • 34,46 лея/литр — для стандартного дизельного топлива (+60 банов).

Комментируя поставки нефтепродуктов, НАРЭ отмечает, что, хотя рынок по-прежнему подвержен региональным и международным тенденциям, способным повлиять на цепочки поставок, уровень запасов был восстановлен и находится под постоянным контролем ответственных структур.

По данным НАРЭ, в настоящее время запасы дизельного топлива покрывают примерно 10 дней потребления, а бензина около 20 дней. Эти объемы обеспечивают текущие потребности рынка в условиях, когда кризисная ситуация, вызвавшая дефицит нефтепродуктов и нарушившая логистические цепочки, еще не преодолена.

НАРЭ отмечает, что действующий механизм формирования предельных цен прозрачен и предсказуем, а расчеты производятся по четко установленным формулам и параметрам.

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Источник
rupor.md logorupor
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