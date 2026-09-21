21 Сентября 2026, 19:56
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Гросу: Парламент соберется на внеочередное заседание для рассмотрения режима ЧП.
Гросу: Парламент соберется на внеочередное заседание для рассмотрения режима ЧП
Парламент Молдовы соберется во вторник, 22 сентября, в 14:30 на внеочередное заседание. Депутаты рассмотрят введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах, сообщил спикер Игорь Гросу.
«Наш общий приоритет — чтобы у нас были вода, газ, тепло и свет, а государственные учреждения работали сообща ради безопасности людей», — отметил Гросу, передает rupor.md
О необходимости введения режима ЧП Майя Санду сообщила после заседания Совета национальной безопасности 21 сентября. По ее словам, такое решение согласовали с парламентом, правительством и ответственными учреждениями.