theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
17 Мая 2026, 12:45
8 381
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гросу об Озерове: Если его выслать, наши оборонные способности не вырастут

Посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров должен вызываться каждый раз, когда российский дрон пересекает наше воздушное пространство, и его нужно «тыкать носом» в эти факты. Об этом заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Гросу об Озерове: Если его выслать, наши оборонные способности не вырастут.
Гросу об Озерове: Если его выслать, наши оборонные способности не вырастут.

Он также отметил, что подобные проблемы будут решены только после окончания войны в Украине, пишет телеграм-канал agora.md

«От того, что одним таким человеком станет меньше на нашей территории, наши оборонные способности не вырастут», — утверждает Гросу.

По словам Гросу, Молдова должна прежде всего направлять свои ресурсы на укрепление оборонных возможностей до завершения конфликта у границы.

На вопрос о том, какие еще меры могут быть предприняты помимо вызова Олега Озерова, он ответил: «Я знаю, на что вы намекаете, мы все об этом думаем».

Тем не менее, Гросу дал понять, что высылка российского дипломата не станет решением проблемы в данной ситуации.

«Понимаете, символически это был бы жест с эмоциональной нагрузкой. Но на практике ничего бы не изменилось, потому что он является представителем государства-агрессора, и такие инциденты прекратятся тогда, когда закончится война. (...) От того, что одним таким человеком станет меньше на нашей территории, наши оборонные способности не вырастут. Символически это будет политический сигнал, который, поверьте мне, быстро забудется», - добавил Гросу.

«Каждый раз его нужно вызывать и тыкать носом», — отметил он.

Напомним, 13 мая, в 16:00 дрон пролетел в воздушном пространстве Молдовы.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте