Гросу об Озерове: Если его выслать, наши оборонные способности не вырастут.

Он также отметил, что подобные проблемы будут решены только после окончания войны в Украине, пишет телеграм-канал agora.md

По словам Гросу, Молдова должна прежде всего направлять свои ресурсы на укрепление оборонных возможностей до завершения конфликта у границы.

На вопрос о том, какие еще меры могут быть предприняты помимо вызова Олега Озерова, он ответил: «Я знаю, на что вы намекаете, мы все об этом думаем».

Тем не менее, Гросу дал понять, что высылка российского дипломата не станет решением проблемы в данной ситуации.

«Понимаете, символически это был бы жест с эмоциональной нагрузкой. Но на практике ничего бы не изменилось, потому что он является представителем государства-агрессора, и такие инциденты прекратятся тогда, когда закончится война. (...) От того, что одним таким человеком станет меньше на нашей территории, наши оборонные способности не вырастут. Символически это будет политический сигнал, который, поверьте мне, быстро забудется», - добавил Гросу.

«Каждый раз его нужно вызывать и тыкать носом», — отметил он.

Напомним, 13 мая, в 16:00 дрон пролетел в воздушном пространстве Молдовы.