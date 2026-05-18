Гросу объяснил поспешность местной реформы: Следующий поезд — в 2031 году.

«Единственный год, когда мы можем провести эту реформу, — 2026-й. Если мы этого не сделаем (я не хочу этого допускать, но теоретически), не мобилизуемся и не сделаем, поезд уйдёт, а следующий поезд на вокзале будет в 2031 году. Дай бог нам здоровья дожить до 2031 года, но потерять четыре года — это грех. Будет неправильно и неразумно входить с этой реформой тогда, когда люди находятся при исполнении мандата — примары, советники. Это неправильно с политической и юридической точек зрения. Даже если предположить, что нашлось бы юридическое решение, это будоражит людей, опять ресурсы, опять энергия, которую ты направляешь не туда, куда нужно», — заявил спикер на мероприятии, сообщает logos-press.md

Точнее говоря, крайним сроком станет ноябрь 2027 года, за год до местных выборов. В 2023 году они прошли в ноябре.

«Значит, мы в ноябре этого года должны принять решение, чтобы у нас оставался год до следующих выборов. Это правило и рекомендация Венецианской комиссии. У всех должна быть предсказуемость, все должны знать, каковы правила, каковы условия — как минимум за год до выборов», — сказал спикер.

В завершение Игорь Гросу отметил, что реформа не будет простой, но она необходима, в том числе с демографической точки зрения. По его словам, это общая проблема для многих стран, однако у них, в отличие от Молдовы, хватило смелости ее провести.