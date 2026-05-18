theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
18 Мая 2026, 11:29
3 464
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гросу объяснил поспешность местной реформы: Следующий поезд — в 2031 году

Председатель парламента Игорь Гросу объяснил, что обсуждение реформы постоянно откладывалось, и сейчас самый подходящий момент, так как она привязана к электоральным циклам.

Гросу объяснил поспешность местной реформы: Следующий поезд — в 2031 году.
Гросу объяснил поспешность местной реформы: Следующий поезд — в 2031 году.

«Единственный год, когда мы можем провести эту реформу, — 2026-й. Если мы этого не сделаем (я не хочу этого допускать, но теоретически), не мобилизуемся и не сделаем, поезд уйдёт, а следующий поезд на вокзале будет в 2031 году. Дай бог нам здоровья дожить до 2031 года, но потерять четыре года — это грех. Будет неправильно и неразумно входить с этой реформой тогда, когда люди находятся при исполнении мандата — примары, советники. Это неправильно с политической и юридической точек зрения. Даже если предположить, что нашлось бы юридическое решение, это будоражит людей, опять ресурсы, опять энергия, которую ты направляешь не туда, куда нужно», — заявил спикер на мероприятии, сообщает logos-press.md

Точнее говоря, крайним сроком станет ноябрь 2027 года, за год до местных выборов. В 2023 году они прошли в ноябре.

«Значит, мы в ноябре этого года должны принять решение, чтобы у нас оставался год до следующих выборов. Это правило и рекомендация Венецианской комиссии. У всех должна быть предсказуемость, все должны знать, каковы правила, каковы условия — как минимум за год до выборов», — сказал спикер.

В завершение Игорь Гросу отметил, что реформа не будет простой, но она необходима, в том числе с демографической точки зрения. По его словам, это общая проблема для многих стран, однако у них, в отличие от Молдовы, хватило смелости ее провести.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте