17 Мая 2026, 21:00
Гросу о возможной отставке Носатого: Русские только этого и ждут
Спикер парламента и лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу прокомментировал возможность отставки министра обороны Анатолия Носатого после недавних инцидентов, включая трагедию в Кагуле, где был застрелен подросток.
На вопрос журналистов о том, должен ли министр покинуть свой пост, Гросу ответил, что такие меры не будут решением проблемы, передает unimedia.info
«Русские только этого и ждут. Они посылают беспилотник, надеясь, что каждый день мы будем кого-нибудь выгонять. Это не будет решением», — сказал он.