theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
unimedia.info logounimedia
17 Мая 2026, 21:00
8 446
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Гросу о возможной отставке Носатого: Русские только этого и ждут

Спикер парламента и лидер партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу прокомментировал возможность отставки министра обороны Анатолия Носатого после недавних инцидентов, включая трагедию в Кагуле, где был застрелен подросток.

Гросу о возможной отставке Носатого: Русские только этого и ждут.
Гросу о возможной отставке Носатого: Русские только этого и ждут.

На вопрос журналистов о том, должен ли министр покинуть свой пост, Гросу ответил, что такие меры не будут решением проблемы, передает unimedia.info

«Русские только этого и ждут. Они посылают беспилотник, надеясь, что каждый день мы будем кого-нибудь выгонять. Это не будет решением», — сказал он.

Источник
unimedia.info logounimedia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте