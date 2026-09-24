Гросу: Эта корректировка тарифов не будет последней.

Игорь Гросу заявил, что корректировку тарифов на энергоносители необходимо проводить своевременно, даже если это означает повышение расходов для потребителей, чтобы не допускать накопления долгов у предприятий энергосектора.

При этом он считает, что нынешняя корректировка тарифов не будет последней, а механизм компенсаций необходимо расширить и сделать более адресным для уязвимых домохозяйств, сообщает bani.md

По словам Гросу, энергетические кризисы, через которые Молдова проходит с 2021 года, показали, что власти должны быть открытыми с населением и не откладывать корректировку тарифов, когда реальные затраты растут.

«Первый [урок] — быть честными с нашими гражданами и своевременно корректировать тарифы. (…) Если не корректировать их вовремя, предприятие оказывается в долгах. И у тебя как бы возникает ощущение: мол, если мы отложим это на потом. Нет, не откладывается, потому что долги растут, растут, растут, и в какой-то момент нам придется их погашать», — заявил председатель парламента.

Гросу отметил, что нынешний этап корректировки тарифов не будет последним, предположив, что тарифы продолжат пересматривать в зависимости от изменения затрат в энергетическом секторе.

«Эта корректировка тарифов не будет последней», — сказал глава законодательного органа.

Параллельно власти намерены адаптировать систему компенсаций таким образом, чтобы помощь получало большее число потребителей и чтобы она предоставлялась более адресно. Гросу напомнил, что в первые годы энергетического кризиса механизм был сосредоточен главным образом на потребителях газа и теплоэнергии, тогда как домохозяйства, которые отапливаются дровами, изначально охватывались в меньшей степени.

По его словам, цель правительства — увеличить число получателей компенсаций. Гросу заявил, что привлечение внешних ресурсов для финансирования энергетической поддержки также входит в повестку переговоров, которые премьер-министр проводит во время своего визита в Нью-Йорк.

В настоящее время правительство использует механизм денежных компенсаций для бытовых потребителей. Их размер рассчитывается с учетом доходов домохозяйства, расходов на энергию и основного источника отопления. В официальных документах, касающихся холодного сезона 2025–2026 годов, правительство указывает, что механизм призван сохранить поддержку уязвимых домохозяйств на фоне изменения тарифов.