22 Мая 2026, 20:09
Герман: Сотрудничество парламента и гражданского общества — ключ к евроинтеграции Молдовы

Сотрудничество между парламентом и гражданским обществом должно стать более эффективным и ориентированным на конкретные результаты в процессе европейских реформ.

Об этом заявила вице-спикер парламента Молдовы Дойна Герман на конференции «Сотрудничество между парламентом и гражданским обществом» в Кишинёве, передает rupor.md

«Это событие имеет гораздо более важное значение, чем просто обсуждение сотрудничества. Мы переходим к объединению усилий для построения европейского государства», — сказала Герман.

По её словам, парламент в ближайшие годы столкнётся с самым масштабным законодательным процессом с момента независимости страны.

«Парламент Республики Молдова пройдёт через самый большой и сложный законодательный процесс. Нам предстоит гармонизировать большой объём законодательства», — отметила вице-спикер.

Она подчеркнула роль гражданского общества в продвижении реформ.

«Организации гражданского общества лучше всех понимают проблемы сообществ и предлагают реальные решения», — заявила Герман.

Также она призвала к снижению бюрократии и усилению участия общества в принятии решений.

«Реформы будут успешными только при меньшем формализме и большей вовлечённости в процесс принятия решений», — добавила она.

В завершение Герман подчеркнула, что евроинтеграция требует совместных усилий всех участников процесса.

«Политические партии дают представительство, гражданское общество — экспертизу, а международные партнёры — поддержку. Вместе мы формируем архитектуру европейского государства», — заключила она.

Источник
