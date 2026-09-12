Киверь: Кишинев не меняет позицию и требует вывода российских войск из Приднестровья.

Республика Молдова сохраняет прежнюю позицию по вопросу вывода российских войск с территории страны и демилитаризации приднестровского региона независимо от количества боеприпасов, хранящихся на складе в Колбасне.

Об этом в эксклюзивном интервью Moldpres заявил вице-премьер по реинтеграции Валерий Киверь, пишет rupor.md

Заявление прозвучало на фоне отчета Службы информации и безопасности, согласно которому из примерно 14 тысяч тонн боеприпасов, находящихся в Колбасне, около 2800 тонн имеют фактическую взрывчатую начинку.

Киверь отметил, что вопрос необходимо рассматривать с двух разных точек зрения. Первая касается технических характеристик — количества, состояния и типа хранящихся боеприпасов. Вторая связана с безопасностью, которую чиновник назвал принципиально важной для Молдовы.

По словам вице-премьера, Кишинев продолжает выступать за вывод российских войск и демилитаризацию приднестровского региона.

При этом Киверь подчеркнул, что эти вопросы необходимо решать ответственно и с технической точки зрения, в том числе совместно с международными партнерами Молдовы.