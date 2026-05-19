Об этом заявил директор организации «Инициатива за мир» Александру Фленкя. Бывший заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции сообщил, что эта мера имеет и политический аспект, призванный внушить гражданам региона идею, что только Российская Федерация готова их «защищать», пишет ipn.md

В то же время эксперт считает, что Москва может организовать скоординированное распределение российских паспортов в Приднестровском регионе в ближайшее время, учитывая, что большинство желающих получить российское гражданство уже получили его в предыдущие годы, и любые возможные «очереди» в российских консульских структурах могут быть созданы искусственно.

Александру Фленкя предупреждает, что молдавские власти должны ответить конкретными действиями, а не просто политическими заявлениями. По его словам, Кишинёв должен продемонстрировать, что защищает своих граждан в Приднестровском регионе и избегает мер, которые могут оттолкнуть их от Республики Молдова.

«Если мы не будем защищать наших граждан в Приднестровском регионе, то это сделает Россия. А как Россия защищает своих граждан за рубежом, мы уже видели в нескольких государствах и продолжаем видеть в Украине», — сказал Александру Фленкя.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей приднестровского региона Республики Молдова. Согласно новым правилам, заявителям больше не требуется проживать в России, и они освобождаются от языковых, исторических и гражданских экзаменов. Иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие в Приднестровском регионе на дату вступления указа в силу, могут воспользоваться упрощённой процедурой.