Фленкя: Москва пытается представить себя «защитником» жителей левого берега Днестра
Упрощение Кремлём процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровского региона происходит на фоне действий властей Кишинёва по лишению гражданства некоторых жителей левого берега Днестра.
Об этом заявил директор организации «Инициатива за мир» Александру Фленкя. Бывший заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции сообщил, что эта мера имеет и политический аспект, призванный внушить гражданам региона идею, что только Российская Федерация готова их «защищать», пишет ipn.md
В то же время эксперт считает, что Москва может организовать скоординированное распределение российских паспортов в Приднестровском регионе в ближайшее время, учитывая, что большинство желающих получить российское гражданство уже получили его в предыдущие годы, и любые возможные «очереди» в российских консульских структурах могут быть созданы искусственно.
Александру Фленкя предупреждает, что молдавские власти должны ответить конкретными действиями, а не просто политическими заявлениями. По его словам, Кишинёв должен продемонстрировать, что защищает своих граждан в Приднестровском регионе и избегает мер, которые могут оттолкнуть их от Республики Молдова.
«Если мы не будем защищать наших граждан в Приднестровском регионе, то это сделает Россия. А как Россия защищает своих граждан за рубежом, мы уже видели в нескольких государствах и продолжаем видеть в Украине», — сказал Александру Фленкя.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей приднестровского региона Республики Молдова. Согласно новым правилам, заявителям больше не требуется проживать в России, и они освобождаются от языковых, исторических и гражданских экзаменов. Иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие в Приднестровском регионе на дату вступления указа в силу, могут воспользоваться упрощённой процедурой.