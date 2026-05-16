Джорджеску - о запрете на въезд для Натальи Морарь: Это достойно сожаления

Кэлин Джорджеску и журналист Мариус Тукэ в эфире программы Marius Tucă Show прокомментировали запрет, применённый к Наталье Морарь после интервью с бывшим кандидатом на президентских выборах в Румынии, передает noi.md

«Раз уж вы здесь, я вспомнил об исключительном журналисте по имени Наталья Морарь, которую запретили после интервью с вами. Мне это кажется настолько серьёзным, "секуристским" делом, покушением на свободу выражения и на важного журналиста. И мы должны бороться за это, потому что завтра это случится с нами. Завтра уже меня не выпустят из Румынии», - заявил журналист Мариус Тукэ.

«Полностью согласен. Поэтому я и сказал, что в каком-то смысле хорошо, что выборы были аннулированы, чтобы увидеть истинное лицо многих и маски, которые были сброшены. Она знаковый журналист. И очень предана не только своей профессии, но и своей стране. То, что происходит, достойно сожаления», - сказал Кэлин Джорджеску.