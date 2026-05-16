theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
noi.md logonoi
16 Мая 2026, 12:30
12 442
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Джорджеску - о запрете на въезд для Натальи Морарь: Это достойно сожаления

Бывший кандидат на президентских выборах в Румынии Кэлин Джорджеску назвал покушением на свободу выражения и на знакового журналиста запрет на въезд в Румынию журналистки из Молдовы Натальи Морарь.

Джорджеску на запрет на въезд для Натальи Морарь: Это достойно сожаления.
Джорджеску на запрет на въезд для Натальи Морарь: Это достойно сожаления.

Кэлин Джорджеску и журналист Мариус Тукэ в эфире программы Marius Tucă Show прокомментировали запрет, применённый к Наталье Морарь после интервью с бывшим кандидатом на президентских выборах в Румынии, передает noi.md

«Раз уж вы здесь, я вспомнил об исключительном журналисте по имени Наталья Морарь, которую запретили после интервью с вами. Мне это кажется настолько серьёзным, "секуристским" делом, покушением на свободу выражения и на важного журналиста. И мы должны бороться за это, потому что завтра это случится с нами. Завтра уже меня не выпустят из Румынии», - заявил журналист Мариус Тукэ. 

«Полностью согласен. Поэтому я и сказал, что в каком-то смысле хорошо, что выборы были аннулированы, чтобы увидеть истинное лицо многих и маски, которые были сброшены. Она знаковый журналист. И очень предана не только своей профессии, но и своей стране. То, что происходит, достойно сожаления», - сказал Кэлин Джорджеску.

Источник
noi.md logonoi
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте