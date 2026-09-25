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unimedia.info logounimedia
25 Сентября 2026, 07:36
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Додон предложил ограничить зарплаты на госпредприятиях: Максимум 25–30 тысяч леев

Лидер ПСРМ Игорь Додон предлагает установить верхний предел зарплат для государственных служащих и работников государственных предприятий на уровне 25–30 тысяч леев в месяц, а для депутатов — 15–20 тысяч леев.

Додон предложил ограничить зарплаты в госпредприятиях: Максимум 25–30 тысяч леев.
Додон предложил ограничить зарплаты в госпредприятиях: Максимум 25–30 тысяч леев.

«В сложившейся в стране сложной ситуации необходимо установить верхний предел зарплат для всех государственных служащих и работников государственных предприятий на уровне 25–30 тысяч леев в месяц. Мы готовим соответствующий законопроект и в самое ближайшее время зарегистрируем его в парламенте. Надеемся, что эту инициативу поддержат и наши коллеги в парламенте», — заявил Додон, цитирует unimedia.info

«Также необходимо перейти к ручному режиму управления бюджетными средствами и максимально ограничить все неприоритетные расходы. Такой подход уже применялся в Республике Молдова в различных кризисных ситуациях.

Все средства, которые удастся сэкономить, должны быть направлены на поддержку людей — прежде всего на компенсации и меры, призванные снизить нагрузку на граждан», — добавил политик.

Бывший глава государства также отметил, что зарплата депутатов не должна превышать 15–20 тысяч леев в месяц.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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