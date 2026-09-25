Додон озвучил сроки проведения протестов против высоких тарифов: Через месяц

Игорь Додон заявил о возможных массовых протестах из-за роста цен на газ. Лидер социалистов сообщил, что акции могут начаться в конце октября — начале ноября.

По его словам, протесты должны проходить без партийных флагов, сообщает unimedia.info

«В последние дни очень много вопросов о том, когда мы выйдем на протесты. Вчера я обсуждал это с некоторыми коллегами из оппозиции. Хочу сообщить вам, что мы рассматриваем возможность начала массовых протестов в конце октября — начале ноября. Они должны проходить без партийных флагов. Люди должны выходить сами, проблема у всех одна.

Газ уже стоит почти 26 леев. При таком подходе „желтых“ цена в 35–40 леев за кубометр — лишь вопрос времени.

Мы должны выходить на протесты, потому что иначе они не понимают», — заявил Игорь Додон.