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unimedia.info logounimedia
25 Сентября 2026, 16:00
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Додон озвучил сроки проведения протестов против высоких тарифов: Через месяц

Игорь Додон заявил о возможных массовых протестах из-за роста цен на газ. Лидер социалистов сообщил, что акции могут начаться в конце октября — начале ноября.

Додон озвучил сроки проведения протестов против высоких тарифов.
Додон озвучил сроки проведения протестов против высоких тарифов.

По его словам, протесты должны проходить без партийных флагов, сообщает unimedia.info

«В последние дни очень много вопросов о том, когда мы выйдем на протесты. Вчера я обсуждал это с некоторыми коллегами из оппозиции. Хочу сообщить вам, что мы рассматриваем возможность начала массовых протестов в конце октября — начале ноября. Они должны проходить без партийных флагов. Люди должны выходить сами, проблема у всех одна.

Газ уже стоит почти 26 леев. При таком подходе „желтых“ цена в 35–40 леев за кубометр — лишь вопрос времени.

Мы должны выходить на протесты, потому что иначе они не понимают», — заявил Игорь Додон.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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