Додон: Моя зарплата депутата — около 20 тысяч леев.

Депутат и лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что его ежемесячная зарплата в парламенте составляет около 20 тысяч леев.

Депутат и лидер ПСРМ Игорь Додон заявил, что его ежемесячная зарплата в парламенте составляет около 20 тысяч леев. Об этом он рассказал в эфире программы «UNInterviu», отвечая на вопрос о своих доходах в качестве народного избранника, передает unimedia.info

«Сегодня или вчера, скажу точно, я получил 19 930 леев. Кроме того, еще 13 тысяч леев выделяется на помощника. Моим помощником является Андрей Негуца, бывший посол в Российской Федерации, который получает зарплату помощника в размере 13 тысяч леев. А 19 930 леев — это сумма, которая поступила мне на банковскую карту», — заявил Игорь Додон.