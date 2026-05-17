Депутаты разошлись во мнениях о трибунале по преступлениям России в Украине.

В эфире передачи Întreabă Ghețu депутаты молдавского парламента по-разному оценили этот шаг, передает tv8.md

Представитель правящей PAS Адриан Бэлуцел отметил, что создание трибунала свидетельствует о позиции европейских стран, которые не намерены закрывать глаза на преступления российского режима в Украине.

«Это будет юридический, международный, законный механизм после окончания войны. Сегодня же это крайне ценное политическое заявление, поскольку согласование формулы этого трибунала всеми государствами-членами Совета Европы — уже огромный успех. Я абсолютно уверен, что это перерастет в форму реального трибунала», — заявил Бэлуцел.

С другой стороны, депутат от ПСРМ Григоре Новак утверждает, что на этом этапе инициатива остается лишь политическим жестом и не возымеет немедленного действия.

«Я думаю, что эта мера не принесет эффекта. Возможно, она и необходима, но всем понятно, что абсолютно никакого эффекта она не возымеет, это больше политический шаг», — сказал он.

Депутат от «Нашей партии» Александру Берлинский подчеркнул, что, хотя детали функционирования трибунала пока не обнародованы, все, кто нарушает правовые нормы, должны отвечать перед законом.

«Это больше политический момент. Если говорить о деталях того, что последует за этим трибуналом, ведь его создали только сегодня, в публичном пространстве я пока не видел, чем конкретно он занимается. Но все, кто допускает отступления от правовых рамок, независимо от того, говорим ли мы о гражданах других государств, должны ответить перед законом», — отметил парламентарий.

15 мая представители 35 государств подписали в Кишиневе резолюцию о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Министр иностранных дел Украины назвал эту инстанцию вторым Нюрнбергским трибуналом, который в прошлом судил преступления нацистского режима. Республика Молдова вошла в число стран-учредителей этого органа. Подписание соглашения состоялось во Дворце Республики в рамках министерской встречи Комитета министров Совета Европы.

Новый трибунал займется уголовным преследованием всех российских политиков, виновных в военных преступлениях в Украине, а также оценит ущерб, который Российская Федерация нанесла соседней стране.