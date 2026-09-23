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unimedia.info logounimedia
23 Сентября 2026, 10:34
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Депутата PAS заметили с заготовленным вопросом и ответом для Тофана

Депутата PAS вчера заметили во время заседания парламента с заранее подготовленным вопросом премьер-министру Василию Тофану, а также с репликой, которую она должна была произнести после его ответа.

Депутата PAS заметили с заготовленным вопросом и ответом для Тофана.
Депутата PAS заметили с заготовленным вопросом и ответом для Тофана.

Это произошло во время обсуждений введения чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах, сообщает unimedia.info 

На ноутбуке депутата был открыт документ, в котором были сформулированы как вопрос главе правительства, так и заранее подготовленное выступление на момент после ответа премьер-министра.

В документе можно было прочитать, в частности, следующую формулировку: «Ваш ответ свидетельствует о том, что правительство позаботится обо всех категориях, в том числе и о фермерах», которую депутатка должна была адресовать Василию Тофану после его ответа.

22 сентября депутаты одобрили введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней — начиная с 26 сентября.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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