Депутата PAS заметили с заготовленным вопросом и ответом для Тофана.

Депутата PAS вчера заметили во время заседания парламента с заранее подготовленным вопросом премьер-министру Василию Тофану, а также с репликой, которую она должна была произнести после его ответа.

Это произошло во время обсуждений введения чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах, сообщает unimedia.info

На ноутбуке депутата был открыт документ, в котором были сформулированы как вопрос главе правительства, так и заранее подготовленное выступление на момент после ответа премьер-министра.

В документе можно было прочитать, в частности, следующую формулировку: «Ваш ответ свидетельствует о том, что правительство позаботится обо всех категориях, в том числе и о фермерах», которую депутатка должна была адресовать Василию Тофану после его ответа.

22 сентября депутаты одобрили введение чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 60 дней — начиная с 26 сентября.