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unimedia.info logounimedia
25 Сентября 2026, 14:00
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Депутат Новак поставил в церкви свечи о "завершении войны и мягкой зиме"

Ранее премьер-министр Василий Тофан призвал граждан молиться о завершении войны в Иране и мягкой зиме. Призыв прозвучал в контексте энергокризиса, с которым сталкивается Молдова.

Депутат Новак поставил в церкви свечи о "завершении войны и мягкой зиме".
Депутат Новак поставил в церкви свечи о "завершении войны и мягкой зиме".

«Как рекомендовал премьер-министр Василий Тофан, первая антикризисная мера заключается в том, чтобы поставить свечу. Мы на всякий случай удвоили — пусть будет две», — заявил Новак, цитирует unimedia.info

«Антикризисная мера идет. Теперь посмотрим на результаты — был ли господин Тофан прав или нет. Мы ответственные граждане. Мы доверяем премьер-министру Республики Молдова», — добавил депутат.

Напомним, в начале недели в парламенте во время обсуждений введения чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах премьер призвал молдаван зажечь свечу в церкви и помолиться как о мягкой зиме, так и об окончании войны в Персидском заливе.

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Источник
unimedia.info logounimedia
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