Депутат Новак поставил в церкви свечи о "завершении войны и мягкой зиме".

Ранее премьер-министр Василий Тофан призвал граждан молиться о завершении войны в Иране и мягкой зиме. Призыв прозвучал в контексте энергокризиса, с которым сталкивается Молдова.

«Как рекомендовал премьер-министр Василий Тофан, первая антикризисная мера заключается в том, чтобы поставить свечу. Мы на всякий случай удвоили — пусть будет две», — заявил Новак, цитирует unimedia.info

«Антикризисная мера идет. Теперь посмотрим на результаты — был ли господин Тофан прав или нет. Мы ответственные граждане. Мы доверяем премьер-министру Республики Молдова», — добавил депутат.

Напомним, в начале недели в парламенте во время обсуждений введения чрезвычайного положения в энергетическом и гидрологическом секторах премьер призвал молдаван зажечь свечу в церкви и помолиться как о мягкой зиме, так и об окончании войны в Персидском заливе.