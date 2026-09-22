Молдове вечером грозит дефицит электроэнергии: граждан просят экономить
Сегодня, 22 сентября, энергосистема Молдовы столкнется с коммерческим дефицитом электроэнергии в течение четырех часовых интервалов.
Дефицит возник в связи с тем, что внутридневная мощность, выделенная на межсоединениях Украина–Республика Молдова и Румыния–Республика Молдова, оказалась недостаточной для полного покрытия коммерческой потребности в соответствующие часы, сообщает Energocom.
Таким образом, непокрытыми останутся следующие объемы:
— 4 МВт·ч в период с 17:00 до 18:00;
— 59 МВт·ч с 18:00 до 19:00;
— 111 МВт·ч с 19:00 до 20:00;
— 55 МВт·ч с 20:00 до 21:00.
В общей сложности прогнозируемый дефицит в период с 17:00 до 21:00 составит 229 МВт·ч. На остальные часы дня необходимая мощность для покрытия потребления электроэнергии зарезервирована.
В связи с этим граждан призывают рационально использовать электроэнергию, особенно в часы пик — с 18:00 до 23:00, по возможности отложить использование энергоемких приборов и избегать напрасного расходования электроэнергии.