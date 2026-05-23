Бэлан: Экономика Приднестровья на грани коллапса.

«Приднестровье всегда было регионом, зависящим от поддержки России. Но Россия больше не может напрямую поставлять газ в регион. Газ уже поступает по европейским трубопроводам, в том числе, по правому берегу Днестра, через Кишинев, и мы полностью контролируем поставки», - отметил он, передает infotag.md

По его словам, лидеры региона «продемонстрировали неспособность структурно изменить экономику и ситуацию в Приднестровье».

«По сути, экономика Приднестровья находится в тупике. Можно сказать, что она находится в состоянии клинической смерти…», - считает Бэлан.

Поэтому он считает подход Кишинева, постепенно отменяющего налоговые льготы для региона, – «правильным».

«Если говорить о молдавских властях, то их подход правильный. Давно назрела необходимость устранить несоответствия между экономической деятельностью на правом и левом берегах Днестра. Необходимо сосредоточиться на населении и экономических агентах, отделить население от лидеров региона. Лидеры - это представители марионеточного режима, контролируемого Россией, который не представляет население Приднестровья», - считает Бэлан.

По его мнению, на протяжении многих лет Кишинев фактически был главным спонсором режима в Тирасполе, оплачивая поставки электроэнергии от 15 до 19 млн евро ежемесячно.

«До 60% доходов приднестровского бюджета и расходов, которые он мог себе позволить, приходилось на этот поток денег, поступавший с правого берега Днестра. Теперь этот источник закрыт, они находятся в глубоком кризисе, экономические агенты больше не могут работать и оказались в довольно сложной ситуации. Они близки к краху. Они просто пытаются держаться на плаву. Сопротивляются из последних сил, но сил не хватит надолго», - заключил он.